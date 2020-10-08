【市前重點睇】道指飆530點　金價1890美元爭持

●美匯指數跌至93.63，離岸人民幣(CNH)高見6.7327，港匯觸發7.75，美元兌日圓處105.98，歐元升至1.1766，英鎊高企1.2917。金價見1,887美元。布油跌至41.99美元，紐油報40.06美元。道指期貨上升。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出27.51億港元，全日累計沽出39.14億港元。銀行體系結餘將於10月9日增至2,734.83億港元。

●外媒引述知情人士透露，美國特朗普政府正在探索對阿里巴巴旗下的螞蟻集團以及騰訊控股施加限制措施，主要考慮到兩家公司的數碼支付平台可能威脅到美國國家安全。

●美國聯儲局發表上次貨幣政策會議的會議紀錄，指聯儲官員認為新冠肺炎疫情再次爆發為經濟復甦帶來風險，並擔心目前的財政援助措施並不足夠。

●美國10年期國債孳息率升5.15點子，報0.7868厘。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報24,244點，升2點。

●即月恒生指數夜期收報24,243點，升70點，平水，成交15,481張。

●紐約11月期油收報每桶39.95美元，跌0.72美元或1.77%；布蘭特12月期油收報每桶41.99美元，跌0.66美元或1.55%。

●紐約12月期金收報每安士1,890.8美元，跌18美元或0.9%，創9月28日以來收市新低。

●英國富時100指數收報5,946點，跌3點或0.06%；法國CAC指數收報4,802點，跌13點或0.27%；德國DAX指數收報12,928點，升22點或0.17%。

●傳英國威脅如下周不能達成協議，將退出脫歐貿易談判，但歐盟認為英方是虛張聲勢。

●名創優品最多集資逾5億美元。

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