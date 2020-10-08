【專家點評】陳蓓敏：龍源電力受惠海上風電政策

典型美國式英雄電影--正義化身的總統，拯救人類時，不幸被感染惡性病毒，經軍方醫療中心醫治後，繼續返回白宮，廣播給國民大眾，「美國是強大，疫苗很快推出……」留下一大堆世界永遠無法所知的謎團。華爾街喜洋洋上升迎英雄總統，歐洲跟着節拍。周二特朗普突叫停新一輪新刺激經濟磋商，把股市升幅壓下去。

十一長假後，料見更多經濟消費數據公布。蘋果公司已宣布下周二發布新iPhone 12，手機零件股稍做好。港股十月開局不俗，由低位23,674點，累計反彈逾500點.「十月股災」會否重現？未知，但十月已過了三分之一，時間上值博空間較大。恒指收於20天線上，料下一站目標24,800點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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