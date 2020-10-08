【專家點評】彭偉新：恒指反彈阻力睇24600

港股在內地A股仍然休市下，走勢繼續反彈，無視美股周二由高位大幅回落，主要相信是繼續有大量的資金流入港元，雖然該筆資金可能只是為大型IPO作出部署。不過，在資金充斥下，港股短期仍難以作出較大幅度的回調，特別是在A股休市下。

資金繼續追捧個別有消息的股份，例如手機設備股及有分拆概念的大型科技股，令到港股整體走勢仍然能維持向上。港股預期在周四仍然會繼續在20天線水平徘徊，但相信進一步上升的空間不多，反而有機會在A股重啟時，港股或會出現先高後回的走勢，恒指短期的反彈阻力仍然在50天線約24,600點，相信港股在升抵50天線見較明顯的回調。

另外，市場相信蘋果公司(Apple Inc.)即將會推出新一代的iPhone，而且更有機會推出專打中國市場的版本，而且更有消息指對於新手機的銷售預測非常正面。因此，令到近日的手機設備股表現強勁，預期該等股份短期內仍然會繼續受到資金的追捧。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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