傳中國連續4年在離岸市場發行美元債券 籌資468億元
2020年10月08日 09:17
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全球目前處於發債熱潮，傳中國擬連續第4年在離岸市場發行美元主權債券。外電引述消息透露，中國計劃通過下周的新債發行，籌集約60億美元(約468億港元)。
據了解，中國財政部擬發行多檔債券，當中或包括3年期、5年期、10年期及30年期。
去年11月，中國發行一筆美元債券，籌資60億美元，此外還發行了40億歐元債券，為長達15年後重返歐元市場。
分析指出，中美關係持續緊張，惟中國在美元債券市場的交易暫未受影響。中國政府一直希望利用主權債發行，以助其企業借款人更好地為債券定價，從而發展出更強大和更深入的離岸債券市場。
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