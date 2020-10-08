【港股開市】滙豐騰訊撐市 手機設備股續揚
2020年10月08日 09:21
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憧憬特朗普會推出針對性、規模較小的刺激經濟措施，美股隔晚急升，惟港股開市未有跟隨。恒生指數升20點，報24,263點；國企指數低開11點，報9,618點；科技指數升32點，報7,527點。
金融股撐市，滙豐控股升0.8%報31.8港元；友邦保險升0.4%；中國平安升0.5%；香港交易所升0.8%報380元。
大型科網股個別發展，騰訊及阿里巴巴齊升0.5%；美團點評升0.1%；京東集團無起跌；小米集團跌0.9%。
手機設備股持續做好，瑞聲科技及舜宇光學分別高開1.2%及1.1%；丘鈦科技升1%；比亞迪電子升0.1%。
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