【旅業蕭條】全日空擬削開支　員工年收入或大減30%

新冠肺炎疫情對航空業的打擊遠遠未見底，日本全日空航空(ANA)受累航班數量大幅減少，故提出減少開支方案，估計今年員工年薪將因而大減約30%，ANA曾對主管的薪金等進行刪減，但今次對全部員工實施大規模減薪則是20年以來首見。

此前，ANA已將發放給員工的夏季獎金減半，據外媒報道，自6月以來，國內線旅客雖然逐漸增長，但國際航線的需求仍未知何時復甦，ANA提出新的減少開支對策，決定對約1.5萬名員工減薪，並不發放冬季獎金。若計及上述三項舉措，估計員工全年收入將平均減少約30%。

ANA亦實施員工申請優退制度，新設最多2年停薪留職制度。目前員工數目約3.3萬人。

事實上，受到疫情影響，ANA航班被迫大幅銳減，其中國際航班表現更差，相較於去年同期，今年第2季國際線旅客人數勁減少96.3%，而國內線亦減少88.2%。季內淨虧損高達1,088億日圓創新高。

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