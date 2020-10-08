北角皇都戲院強拍　新世界以底價47.76億元投得

資料顯示，新世界於兩年前入稟申請強拍，當時物業估值逾31.17億元，而發展商目前已收集物業約98%業權。

皇都戲院前身是璇宮戲院，於1952年建成，並於1959年改建為皇都戲院大廈。隨着社會發展，皇都戲院於1997年結業。皇都戲院的屋頂由一系列外露式拋物線型桁架組成，門口上方有巨型「蟬迷董卓」浮雕，設計甚具特色。

該物業(英皇道277至291號、渣華道4,4A-D,6,6A-D號及電廠街2至16號)的地盤面積約36,201.5方呎，現狀為一幢於1959年落成的商住大廈，其中包括商場、桌球室及兩幢住宅樓宇，部分獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築物。該建築物由第一太平戴維斯根據土地審裁處《土地(為重新發展而强制售賣)條例》作出的售賣令。

該物業已於2017年8月25日根據所憲載的港島規劃區第8區北角分區計劃大綱核准圖編號S/H8/26的所規劃用途為「商/住」。

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