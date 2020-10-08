傳英國威脅退出脫歐貿易談判　歐盟：虛張聲勢

英國脫歐過渡期將於今年12月底屆滿，市傳英國威脅如下周不能達成協議，英國準備退出脫歐貿易談判，但歐盟認為英方是虛張聲勢。

外電引述消息透露，歐盟首席脫歐談判代表據稱不預計英國將退出貿易談判，又指公平的競爭環境仍是達成協議的最大障礙，需要英國方面採取舉措。

分析認為，在10月15至16日舉行的歐盟峰會上，有關英國脫歐的討論可能只是盤點。歐盟希望成員國在有關進入英國捕魚水域的立場上表現出一定靈活性，以幫助達成協議。

然而，英國唐寧街發言人強調，英國首相約翰遜與歐洲理事會主席Charles Michel仍然存在重大分歧，特別是在漁業問題上。

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