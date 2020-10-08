港股格局：許繹彬籲現金認購新股

恒指周四(8日)早段曾跌逾200點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股過了9月份的三期結算後，無論成交及氣氛仍未見起色，皆因國內仍然享受着十月長假期，令港股缺乏北水灌溉而變得淡靜。

他認為，步入十月傳統股災月，全球投資者投資意識轉趨保守，亦屬人之常情；加上美國總統特朗普為了連任動作多多，令國際政治局勢愈趨緊張，中美關係更首當其衝，綜合上述種種因素，將牽制左右10月港股的去向，在這陰晴不定的情況下，投資者務必持盈保泰，忍手或短炒為上。

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