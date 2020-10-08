港股格局：許繹彬籲現金認購新股
2020年10月08日 10:23
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恒指周四(8日)早段曾跌逾200點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股過了9月份的三期結算後，無論成交及氣氛仍未見起色，皆因國內仍然享受着十月長假期，令港股缺乏北水灌溉而變得淡靜。
他認為，步入十月傳統股災月，全球投資者投資意識轉趨保守，亦屬人之常情；加上美國總統特朗普為了連任動作多多，令國際政治局勢愈趨緊張，中美關係更首當其衝，綜合上述種種因素，將牽制左右10月港股的去向，在這陰晴不定的情況下，投資者務必持盈保泰，忍手或短炒為上。
許續稱，新股市場方面，出現「贏股價，輸利息」的情況，繼福祿控股(02101)及樂享互動(06988)後，凍資約3,600億港元、超額認購逾1,246倍的嘉和生物(06998)，上市首天繼續令投資者失望，首日股價僅漲16%，大額孖展認購客戶「賠了夫人又折兵」，他料這種情況會持續。新股市場受大市氣氛拖累，亦開始變得淡靜；加上息口持續高企，大額認購的投資者須承擔高息帶來的風險。如用現金認購新股，仍可處於「不敗之地」；堅持大額認購的投資者，可改以現金認購，不失為「進可攻，退可守」的良策。
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