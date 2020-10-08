德國智庫：今年全球經濟將萎縮4.4%　全面復甦或需時3年

德國智庫IFO經濟研究所、歐洲經濟和財政政策研究中心7日發布一項調查報告，預計今年全球經濟萎縮4.4%，主要經濟體中將只有中國經濟實現正增長，預測增幅為2.3%；美國及歐盟今年的經濟將分別萎縮6.5%和8.4%。

報告指出，超過三分之一的受訪專家預計，全球經濟要到2022年才能恢復至新冠肺炎疫情爆發前的水平。近兩成專家預料全球經濟徹底恢復要到2023年。近四分之一的受訪者相對樂觀，預計全球經濟最早在2021年便可全面復甦。

報告顯示，歐盟、美國、日本和加拿大等發達國家家的專家認為，因應疫情危機，最有效的經濟政策就是為中小企業提供充足的銀彈。至於新興和發展中國家的專家則傾向於把改善醫療保健系統作為優先選項。

這項調查於今年8月12日至29日展開，調查對象為來自110個國家和地區的950名經濟學者。

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