【調查】全球商業領袖指未來十年最大營商風險係...

世界經濟論壇(WEF)發布2020年《營商環境區域風險報告》，對全球127個國家或地區的12,012位商業領袖進行調查，顯示未來10年開展業務最關注的全球風險為失業，其次是傳染病的蔓延。

至於去年最為關注的財政危機風險，今年則排行第三位。而第四和第五大風險，分別是網絡攻擊和嚴重的社會動盪。

該調查涉及恐怖襲擊，極端天氣事件以及國家崩潰或危機等30種風險。而憂慮傳染病蔓延風險是除南亞以外，所有受訪地區中皆排名前十。

調查顯示，雖然最大主要風險與經濟有關，但與氣候相關的風險今年亦引起關注，自然災害風險上升7位，極端天氣事件上升5位，喪失生物多樣性和生態系統崩潰亦上升8位。至於人為的環境災難下降6位，城市規劃​​失敗跌7位，恐怖襲擊跌9位。

世界經濟論壇常務董事Saadia Zahidi指出，新冠肺炎疫情大流行、自動化程度提高，以及向綠色經濟的轉型，正從根本上改變勞動力市場。不過，當擺脫疫情危機後，商業領袖將擁有極大的機會去創造新的工作崗位，以充分應對未來勞動力市場的挑戰。

蘇黎世保險集團風險總監Peter Giger指出，疫情正在分散市場對某些長期風險的注意力，即使目前危機得到解決，料有關風險亦將會出現一段長時間。但同時具有積極作用，導致大部分人重新評估優先事項。Giger希望，這將確保企業提高其風險抵禦能力戰略，並採取果斷而有影響力的行動，去應對如氣候變化等現實風險。

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