國泰航空與聯合航空推「電子健康護照」飛四城市

有關計劃由世界經濟論壇(WEF)、瑞士非牟利機構CommonPass倡導，兩家航空公司為全球首批參與的航空公司。

據CommonPass資料，有關「電子健康護照」讓跨境出行人士以資料保密方式申報新冠肺炎病毒檢測結果，而美國海關、疾病控制及預防中心(CDC)都會觀察試飛結果。

國泰航空計劃使用Prenetics提供的快速測試技術，以香港國際機場及新加坡樟宜國際機場之間的航班作為試點。

國泰早前爆出因要求旅客的核酸檢測證明字眼必須使用全稱，導致有滯美港人旅客被拒上機，造成不便，國泰其後認衰修訂檢測報告的字眼要求。

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