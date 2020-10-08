經濟顧問：未來5至10年全球經濟處「更低增長環境」

太平洋投資管理公司全球經濟顧問Joachim Fels表示，未來5至10年全球經濟將處於更低的增長環境中。

內媒引述Joachim Fels指出，未來一到兩年的全球經濟復甦進程中，經濟增長料超過趨勢水平。不過，更重要的一點是大家可能會看到，新冠肺炎疫情危機的一個後果，是長期潛在產出增速下降，全球正從過去10年的低增長環境，轉向未來5到10年的「更低增長環境」，與健康狀況相關的高度不確定性，可能會抑壓商業投資，失業率將在相當長的一段時間內居高不下，企業部門的「殭屍化」情況將會加劇。

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