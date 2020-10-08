港股格局：郭家耀指市底仍偏強　阿里有望破300元

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國總統特朗普推出新一輪紓困措施，對外圍氣氛有幫助，近日美股表現強勁，尤其是科技股已重拾升勢。至於港股亦已衝破24,000點的心理關口，雖然成交未有明顯增加，但市底偏強，料呈反覆向上格局。內地假期期間消費數據強勁，相信對A股假後復市表現有一定幫助，預計恒指有機會上試24,500點水平，下方支持則在23,800點。

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