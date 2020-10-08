港股格局：郭家耀指市底仍偏強 阿里有望破300元
2020年10月08日 10:46
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國總統特朗普推出新一輪紓困措施，對外圍氣氛有幫助，近日美股表現強勁，尤其是科技股已重拾升勢。至於港股亦已衝破24,000點的心理關口，雖然成交未有明顯增加，但市底偏強，料呈反覆向上格局。內地假期期間消費數據強勁，相信對A股假後復市表現有一定幫助，預計恒指有機會上試24,500點水平，下方支持則在23,800點。
早前手機設備股受肺炎疫情影響，市場對手機出貨量預測有調整，加上華為事件，令市場憂慮供應鏈斷裂，為相關股份帶來壓力。不過，蘋果公司即將推出新iPhone，市場憧憬有望帶動手機設備股訂單表現，帶動相關股份炒起。郭認為，若然確認推出新iPhone，相信對瑞聲科技(02018)有較大刺激，其股價相對其他同業落後，短線可看高一線。
郭又指，科技股近期表現不俗，「ATMX」均由低位反彈，內地假期期間消費數字理想，出行依賴網上平台訂餐、景點門票，反映當地民眾對各大主要平台依賴度頗高。早前阿里巴巴(09988)的投資者日會議，市場預期其核心商業及阿里雲業務，對盈利有一定推動，加上螞蟻集團上市在即，相信可帶動股價表現。該股現時已逼近高位，短期突破300港元機會高，不妨優先留意。
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