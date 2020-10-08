陸金所落實赴美上市　料成今年最大中概股IPO

中國平安保險集團旗下陸金所正式向美國證券交易委員會遞交上市公開說明書。根據之前市場傳聞20億至30億美元的融資規模，陸金所或成今年以來融資金額最大的中概股及美股最大金融科技IPO。

外媒引述公開說明書內容顯示，陸金所在2019年的營收為478億元人民幣(下同)，純利達133億元；2020年上半年的營收為257億元，純利為73億元。2017至2019年純利年複合成長率約50%。

國際第三方諮詢機構Oliver Wyman報告指出，陸金所控股兩項業務在非傳統金融機構零售信用市場和非傳統金融機構財富管理市場(貨幣基金除外)的業務規模分別排名第二及第三。

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