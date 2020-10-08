鱷王達利奧：美元已成風險資產　「安全感」將被通脹蠶食

全球最大對沖基金「橋水」創辦人達利奧(Ray Dalio)警告，即使在股市動盪之際，持有現金也相當危險，這讓投資者陷入一種虛假的安全感。

報道引述達利奧表示，投資者本能地認為現金是風險最低的資產，因其波動性較小，也因為從現金的角度來看待一切，以美元來衡量一切價值。他認為，由於美國政府推出財政刺激措施，債務增加，美元已成為一種風險資產，使投資者陷入一種虛假的安全感。

他續稱，自三月份以來，聯儲局瘋狂量化寬鬆，已嚴重削弱現金價值。由於通脹的關係，持有現金相當於接受2%年化「隱形稅」，而從今年開始，這種情況可能會變得更加糟糕。聯儲局於8月下旬會議宣布採用「平均通脹目標」後，意味着現金在相當長的一段時間內忍受2%以上的實際利率，因此達利奧提倡多元化的投資方式。

這不是達利奧首次發表類似的觀點。7月他就曾警告，美元作為主要儲備貨幣，在當前危機下已失去吸引力，現金根本就是「垃圾」，並建議投資者分散風險，把黃金納入投資組合。

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