【專家點評】鄧澤堂：周五北水回歸 港股或見支持
2020年10月08日 10:54
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早前確診新冠肺炎的美國總統特朗普接受治療後出院，加上市場觀望聯儲局主席鮑威爾發表對經濟前景的講話，道指回穩。港股方面，恒指近日反彈至24,000點關口遇到一定阻力，可見本港投資氣氛較弱，預料恒指近日偏軟機會大，惟北水將於本周五回歸，屆時或對市況有支持。
香港電視(01137)公布，9月份平均每日訂單數量33,000，按年增加102.5%；平均訂單值483元，按年增加1.3%。估計平均訂單值按月下降的主要原因為早前疫情加劇的關係，導致公司物流團隊壓力大增，公司於7月17日起將普通會員及VIP會員的訂單免運費金額劃一提升至800元。
而亦因為疫情放緩的原因，公司於9月1日將普通會員的訂單免運費金額回調至500元，而VIP會員的訂單免運費金額回調至350元。集團營運數據事實上並不差，至少平均每日訂單數量並未因疫情放緩而有所下跌。然而集團股價現已處於高位，恐怕市場會借機出貨，股價短期或有回調壓力。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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