新冠肺炎：新加坡11月起推「安全郵輪」試點項目

繼制定了一系列防止新冠狀病毒在船上傳播的安全指南之後，從11月開始，兩家郵輪公司已獲准從新加坡出發，進行沒有停靠港的「不靠岸」遊輪出遊。

外媒引述新加坡旅遊局指出，位於新加坡的雲頂郵輪公司和皇家加勒比國際航空公司將成為「安全郵輪」試點項目的一部分，該試點計劃僅以減少50%的運量向新加坡居民提供。

雲頂郵輪公司的「世界夢」將於11月6日開始航行，而皇家加勒比海的「量子海」號船將於12月開始航行。

作為由全球船級社DNV GL聯合開發的STB的CruiseSafe計劃的一部分，所有乘客必須在登船前接受新冠肺炎病毒測試。乘客還必須遵守安全管理措施，例如戴口罩和在各組乘客之間安全間隔一米。

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