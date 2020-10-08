林毅夫：內地GDP十年後超美　美國技術霸權30年後消失

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，2030年，中國經濟規模將超越美國，2050年人均GDP達到美國一半，經濟規模是美國的2倍，屆時美國制衡內地的技術優勢或技術霸權將會消失。

就中美經濟脫鈎，林氏指，美國與中國的主要矛盾，一開始是內地貿易順差太大，佔了美國便宜。但貿易是互利雙贏，中國賣予美國的產品附加價值比較低，勞動力密集，美國自行生產的成本較高，因而向中國買貨，故貿易令雙邊都獲益。

林氏稱，美國說中國侵犯知識產權、偷竊美國技術，但企業之間侵犯知識產權時有發生，如三星與蘋果公司互相訴控。中國自1980年加入聯合國世界知識產權組織(WIPO)，落實國際承諾，近十年外企起訴內地企業侵權有84%勝訴。

他說，中國的經濟規模按照購買力平價計算，已經超過美國，到2030年就算用市場匯率計算，亦將超越美國。美國要維持霸權，因而壓制中國發展。

他又認為，美國目前提出全面脫鈎，從經濟角度來看很難發生，不跟中國買產品，並停供技術，美企利潤會減少，從而影響新技術研發，反令其他國家的企業擴大市場、利潤和研發能力，因而美國是搬石砸腳。

他強調，美國意圖像對待20世紀80年代的日本一樣壓制中國發展，但是現在的中國與當時的日本並不相同，美國打壓只會加速中國的技術進步。

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