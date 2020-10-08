【專家點評】李偉傑：華南城獲政策支持　可作長線部署

中國國務院辦公廳早前發布《關於進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》，支持貿易新業態發展，預料在貿易新業態正在成為中國外貿轉型升級的重要方向和有力支持。根據內地報章早前引述，中國國家商務部聯同國家發展和改革委員會、財政部、海關總署、稅務總局、市場監管總局及外匯局早前聯合公布，於內蒙古、遼寧、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、廣西和雲南的17家市場開展第五批市場採購貿易方式試點。中國領先的大型綜合物流及商品交易中心的開發商及運營商華南城控股有限公司「華南城」正式獲批成為17家「市場採購貿易試點」單位之一，也是目前深圳唯一一家獲批的試點單位。

深圳華南城作為集團的首個項目，擁有以專業批發市場、綜合商業、電子商務、倉儲物流、生活配套為主的核心經營業態，功能配套齊全，具備成為「市場採購貿易試點」的良好條件。集團憑藉「商貿物流+」模式，能提供相關物流服務，快速周轉全國。現時能成為深圳首個「市場採購貿易試點」，提振園區廣大中小商戶的營商信心，吸引外貿企業進駐，為華南城內從事出口貿易的小微企業提供便利的通關環境，此外亦有利於構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局，相信未來在人才兩旺下估值可逐步得以提升，現時市盈率2.1倍估值相當吸引，加上14天RSI 31處於超賣水平，預料先出現技術性反彈後，可吸引長線資金再度關注。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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