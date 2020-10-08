【專家點評】李偉傑：華南城獲政策支持 可作長線部署
2020年10月08日 11:05
東網電視更多新聞短片
華南城(01668)旗下深圳華南城擁有商戶11,008家，單日人均客流量逾10萬人，全國前十大跨境電商有四家位於華南城。於去年華南城獲商務部頒發國家電子商務示範基地。受惠於深圳地鐵10號綫正式通車，與17及18號綫形成交通樞紐，將能進一步吸引人流。加上華南城與萬達集團簽署協議，全新一代萬達廣場將入駐深圳華南城，會有效聚集深圳華南城的商圈人氣，並且刺激附近地區的經濟發展和整體提升。
中國國務院辦公廳早前發布《關於進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》，支持貿易新業態發展，預料在貿易新業態正在成為中國外貿轉型升級的重要方向和有力支持。根據內地報章早前引述，中國國家商務部聯同國家發展和改革委員會、財政部、海關總署、稅務總局、市場監管總局及外匯局早前聯合公布，於內蒙古、遼寧、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、廣西和雲南的17家市場開展第五批市場採購貿易方式試點。中國領先的大型綜合物流及商品交易中心的開發商及運營商華南城控股有限公司「華南城」正式獲批成為17家「市場採購貿易試點」單位之一，也是目前深圳唯一一家獲批的試點單位。
深圳華南城作為集團的首個項目，擁有以專業批發市場、綜合商業、電子商務、倉儲物流、生活配套為主的核心經營業態，功能配套齊全，具備成為「市場採購貿易試點」的良好條件。集團憑藉「商貿物流+」模式，能提供相關物流服務，快速周轉全國。現時能成為深圳首個「市場採購貿易試點」，提振園區廣大中小商戶的營商信心，吸引外貿企業進駐，為華南城內從事出口貿易的小微企業提供便利的通關環境，此外亦有利於構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局，相信未來在人才兩旺下估值可逐步得以提升，現時市盈率2.1倍估值相當吸引，加上14天RSI 31處於超賣水平，預料先出現技術性反彈後，可吸引長線資金再度關注。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！