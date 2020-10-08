港股格局：洪龍荃料今季最樂觀可見26000點

中原資產管理投資總監洪龍荃認為，上述消息只屬市場「噪音」，相信對阿里和騰訊股價影響不大，原因是兩公司在美國的業務比重不高，以及受美國限制的部分不利消息已在股價上反映。

大市方面，他對港股後市不太悲觀，特別看好美國總統大選後的股市表現，因預期不論最終誰上台，美國也會推出刺激措施救經濟和企業，量寬亦會維持。

他預期恒指下行空間不大，預期在22,000至23,000點水平有強大支持，惟另一邊廂，上望空間亦不多，因還需要等待較多有高增長動力的公司獲納入為恒指成分股後，才可進一步推升恒指表現，料今季恒指最樂觀只能重上26,000點。

儘管大市悶局，他認為新經濟、消費內需及醫療醫藥等股份仍可重點關注，因疫情對人們習慣的影響較長遠，加上全球資金充裕，將可繼續支撐高估值公司的股價。

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