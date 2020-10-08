【專家點評】鄧聲興：瑞聲受惠新iPhone推出

蘋果公司下周推出首款5G手機，預計新一輪的換機潮帶動手機設備股做好。消息指蘋果將設有四款型號，分別是平價的iPhone 12 mini及iPhone 12，以及旗艦機 iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max，價格介乎649至1,399美元，折算約5,030至10,840港元，定價較iPhone 11普遍便宜近千元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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