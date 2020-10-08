港元拆息︰1個月回落至0.41厘
2020年10月08日 11:31
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至0.051厘；1星期報0.13厘；與樓按相關的1個月回軟至0.41厘；3個月為0.55厘。
8/10/2020
隔夜 0.05125厘
1星期 0.13607厘
2星期 0.26107厘
1個月 0.41911厘
2個月 0.47786厘
3個月 0.55893厘
6個月 0.70679厘
12個月 0.89411厘
7/10/2020
隔夜 0.05649厘
1星期 0.14304厘
2星期 0.26018厘
1個月 0.44125厘
2個月 0.50893厘
3個月 0.56964厘
6個月 0.71268厘
12個月 0.89929厘
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