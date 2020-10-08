港元拆息︰1個月回落至0.41厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至0.051厘；1星期報0.13厘；與樓按相關的1個月回軟至0.41厘；3個月為0.55厘。

8/10/2020

隔夜 0.05125厘

1星期 0.13607厘

2星期 0.26107厘

1個月 0.41911厘

2個月 0.47786厘

3個月 0.55893厘

6個月 0.70679厘

12個月 0.89411厘

7/10/2020

隔夜 0.05649厘

1星期 0.14304厘

2星期 0.26018厘

1個月 0.44125厘

2個月 0.50893厘

3個月 0.56964厘

6個月 0.71268厘

12個月 0.89929厘

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