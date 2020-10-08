渣打完成新利率基準定價的交叉掉期交易

渣打銀行(香港)宣布，今(8日)成功完成首宗以港元隔夜平均指數(HONIA)及美元擔保隔夜融資利率(SOFR)定價的美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易，且完成首宗以3個月香港銀行同業拆息及擔保隔夜融資利率定價的美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易。

隨着以倫敦銀行同業拆息(LIBOR)計價的產品逐漸退出市場，以上交易成功進行，為市場在2021年底由美元倫敦銀行同業拆息過渡至擔保隔夜融資利率奠定良好基礎，並為市場參與者提供額外的對沖工具。

渣打金融市場環球區域主管陳銘僑稱，渣打於香港的利率衍生產品市場上擔當領先的角色，協助市場過渡至新的利率基準(即港元HONIA和美元SOFR)。香港的資本市場近年迅速擴張，刺激市場對沖利率風險的需求增長。隨着業界正轉型至新的基準，會為客戶提供創新的金融產品。

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