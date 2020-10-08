新盤動向：逸璟．龍灣現樓重推 有單位加價20%

中冶置業香港營銷總監胡英表示，項目已於今年3月初及9月初分別取得入伙紙及滿意紙，目前正在收樓，同時現以現樓形式登場，是次主力推出一房及兩房戶，涉及70伙。

而三房單位即將以招標推出，計劃推出「先住後付計劃」、「提前付清餘款現金回贈」及按揭優惠，以助三房買家輕鬆換樓。

價單顯示，該盤更新價單後，有單位的價單售價大幅調升達20%。而現時買家可享總折扣優惠亦較2018年首度推出時減少，當時最高達17%。

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