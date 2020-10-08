瑞港建設簽訂兩項澳門海事工程合約 涉資1.32億元
2020年10月08日 12:02
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瑞港建設(06816)公布，於9月26日簽訂了兩項位於澳門的跨海大橋工程相關的鋼棧橋及平台工程合同及清淤疏浚工程合同。倘若完成鋼棧橋合約及疏浚合約中包含的所有工程，則該兩項目的合約總金額預計共約為1.36億澳門元(約1.32億港元)。
合約金額取決於完成鋼棧橋合約和疏浚合約中包含的所有工程(包括所有或然款項及或暫定合約款項)，但其也可能不會全數落實；因此，集團將從中獲取的實際收入可能會比合約金額為多、較少或等同。
公司的截至6月底止中期報告内的「管理層討論及分析」部分的手頭持有項目列表已經包含了鋼棧橋合約和疏浚合約，因集團於當時已經獲授予該兩項工程並在草擬正式工程合約階段。
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