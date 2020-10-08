瑞港建設簽訂兩項澳門海事工程合約　涉資1.32億元

合約金額取決於完成鋼棧橋合約和疏浚合約中包含的所有工程(包括所有或然款項及或暫定合約款項)，但其也可能不會全數落實；因此，集團將從中獲取的實際收入可能會比合約金額為多、較少或等同。

公司的截至6月底止中期報告内的「管理層討論及分析」部分的手頭持有項目列表已經包含了鋼棧橋合約和疏浚合約，因集團於當時已經獲授予該兩項工程並在草擬正式工程合約階段。

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