港股格局：溫天納指美大選前不會出現股災

港股連升4日後周四出現回吐，資深金融及投資銀行家溫天納指10月份大市氣氛較波動，美國總統大選前變數大，另外市場關注美方的香港自治法案會否二次制裁金融機構。

大型新股如螞蟻集團即將赴港上市，相信能短線帶動股市上升。在美選前，他預料可排除股災因素，但投資者需有心理準備大環境的變化大，包括美選及中美關係等。

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