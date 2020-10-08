港股格局：溫天納指美大選前不會出現股災

2020年10月08日 12:05
  • 東網電視
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    港股連升4日後周四出現回吐，資深金融及投資銀行家溫天納指10月份大市氣氛較波動，美國總統大選前變數大，另外市場關注美方的香港自治法案會否二次制裁金融機構。
    大型新股如螞蟻集團即將赴港上市，相信能短線帶動股市上升。在美選前，他預料可排除股災因素，但投資者需有心理準備大環境的變化大，包括美選及中美關係等。
    他預測恒指將在24,000點水平上落，不至於跌穿23,000點。除非美國實施激烈制裁，影響滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)等金融機構，才導致港股跌幅較大，但他料制裁力度不會大。
    另外，A股周五復市，他指投資者可留意新經濟內需股在10月長假期間的業務表現，例如美團點評(03690)及騰訊。另外，除了新經濟股、新基建及內需相關的龍頭股份可留意，市場憧憬疫苗推出，因此投資者不能忽略醫療及生物科技板塊。
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