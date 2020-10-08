壹傳媒股價異動2個月調查無進展 證監會被轟雙重標準破壞法治
2020年10月08日 12:08
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壹傳媒股價在黎智英被捕後大幅波動。
壹傳媒(00282)黎智英在今年8月10日因涉違《港區國安法》被拘捕後，壹傳媒股價大幅波動，惟監管部門事發至今近2個月調查仍無進展，曾多次去信證監會投訴的香港政研會主席鄧德成今日(8日)批評證監會嚴重失職和處事雙重標準，破壞法治，擬向廉政公署或申訴專員公署投訴，要求跟進事件。
曾於今年8月以個人名義去信證監會投訴的鄧德成接受查詢時表示，證監會至今未有交代調查進展，做法絕對是雙重標準，反觀過往其他企業股價出現異常，證監會會要求澄清原因。他認為，證監會理應向壹傳媒發出譴責聲明，要求作為上司公司的壹傳媒管理層向投資者交代，以保障他們自身利益。
鄧又說，證監會在警方上月拘捕涉操控壹傳媒股價的15名炒家之前，仍未就事件回應，質疑壹傳媒股價波動背後是否有人包庇，以至有利益輸送之嫌，正研究向廉署或申訴專員投訴證監會嚴重失職。
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