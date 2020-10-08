【瑞通推介】恒指再考驗兩萬四　較多資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普提出要盡快通過幫助航空業與小型企業的援助方案，帶動美股隔晚大幅做好，道指收報28,303點，升530點或1.9%。

恒指周三(7日)以接近全日高位24,242點收市，升262點或1%，連升4個交易日，累漲逾960點，並重上20天線。周四(8日)早段回落約100點，曾下試24,000點支持。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾4,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,800萬元，反映投資者繼續預期港股升勢將盡。周三其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。周四早段即市較多資金留意恒指熊證。

A股周五(9日)復市，周四早段已見資金提早追入南方A50的牛證，全日計，其好倉和淡倉分別錄近50萬元和逾20萬元淨流入。南方A50上日反覆靠穩，收報17.15元，微升0.4%，周四早段續於17.1元附近上落。

螞蟻集團正積極籌備中港兩地上市，配合續有券商參與阿里巴巴投資者日後唱好，阿里周三曾漲逾3%至289元，創1個月高位，收升2.9%於288.2元，沽空比率降至12.1%。據報美國當局正研究限制螞蟻及騰訊控股電子支付系統，阿里周四早段偏軟，留意整固後可否挑戰上市高位292元阻力。周三有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾200萬元淨流入。

騰訊控股上日收升1.4%於535元，連升4個交易日，累漲5.8%。有調查機構數據指，來自中國遊戲發行商的遊戲《原神》，推出一周錄得全球總營收約4.65億港元，超越騰訊的《絕地求生》。騰訊周四早段好淡爭持，曾高見538元，逼近1個月高位538.5元。周三有逾2,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾160萬元淨流入。

蘋果公司(Apple Inc.)將於下周二(13日)舉行發布會，市場料推5G新iPhone，配合有券商看好智能手機明年恢復規格升級，手機設備股持續做好，舜宇光學周三搶高5.1%，收報125.6元，重上多條移動平均線，是表現最佳藍籌。舜宇預期快將公布上月出貨量數據，周四早段股價繼續走強，升逾1%，高見127.9元，創1個月高。周三分別有近580萬元和逾20萬元淨流入其好倉和淡倉。

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