中國經濟：雙節效應　內地旅遊業氣氛恢復

綜合內地報道，在十一加中秋雙節長假效應下，內地旅遊業復甦。當中，海南離島免稅購物在長假首5日平均每天吸金過億元人民幣(下同)，免稅購物遊已逐漸成為海南自貿港建設一大亮點。

報道引述海口海關獲悉，10月首5日共監管海南離島免稅購物金額5.3億元、旅客8.2萬人次、件數54萬件，按年分別增長136.9%、34.8%、86.2%。

另外，長假首7日，北京市重點監測223家景區和地區累計接待遊客1,379.8萬人次，恢復到去年同期的99.7%；營業收入高達8.5億元，較去年十一長假期首七天營業收入增幅顯著，達63.1%。

中國國家鐵路集團消息指，周四(8日)是十一長假最後一天，全國鐵路迎來返程客流高峰，全國鐵路預計發送旅客1,300萬人次，加開旅客列車1,234列。9月30日至10月7日，全國鐵路已經連續8天發送旅客超千萬人次。

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