駿隆：9月份強積金人均虧損5138元

財富管理顧問公司駿隆調查顯示，今年強積金成員對強積金作為退休保障的信心指數上升，由3.2分微升至3.3.，但仍持續偏低。調查於今年7月30日至8月17日進行，訪問1,008名年齡介乎18至64歲，並正在參加強積金供款計劃的香港居民。

調查顯示，近4成受訪者表示過去1年曾用至少30分鐘評估或檢討自己的強積金投資，較去年上升9%。疫情促使打工仔更留意強積金投資市場資訊，6成受訪者表示更積極管理其強積金，主要是轉換基金。駿隆集團執行董事王玉麟指，强積金成員於3月份轉換基金的次數尤多，一般由港股及美股等高風險基金轉移到債券等低風險保守基金。

根據駿隆強積金綜合表現指數，截至9月底，年初至今的強積金平均回報上升1.6%，當中股票基金指數升0.2%；混合資產基金指數升幅最高，升2%，而固定收益基金指數則升1.9%。強積金人均賺3,727港元。單計9月份回報，綜合指數回報跌2.2%，股票基金指數跌3.8%；混合資產基金指數跌2.1%；固定收益基金指數跌0.1%，人均虧損5,138元。

駿隆集團常務董事陳銳隆料，今年強積金回報表現最高可達3至4%，並指未來3個月股市偏軟，但近日股市反彈，亦提醒市民不需擔心債券市場因加息而下跌。

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