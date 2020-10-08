花旗因涉多項內部缺失　遭美監管機構罰款4億美元

美國聯儲局和美國貨幣審計辦公室(OCC)周三(7日)表示，花旗集團長年存在風險管理問題，多次警告無效，花旗已同意支付4億美元(約31.2億港元)罰款，並須制定改善計劃，這可能限制未來花旗在併購和人事方面的決策權。

外媒引述OCC表示，花旗在企業業務風險管理、法規風險管理計劃、內部控制，以及符合銀行規模、複雜程度與風險狀況的數據治理計劃這幾個部分，長年來一直未能良好實行和維護，要求花旗需盡快糾正這些內部缺失。對此，花旗透過聲明表示，對於未達到監管機構預期感到失望，目前正針對項目進行「重大補救」。

OCC的命令讓主管機關有權否決花旗任何新的大筆收購案，且花旗只能在必要情況下調整高層人事和董事會。

此次的裁罰主要源自於8月花旗因內部問題誤把9億美元轉給化妝品企業露華濃(Revlon)的債權人，隨後即遭監管機構調查，目前花旗正在對拒絕退還款項的貸方採取法律行動。事件曝光後，原花旗執行長Mike Corbat宣布提前退休，花旗也對內部系統追加10億美元投資。

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