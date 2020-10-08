【高盛推介】部署手機設備股可留意貼價認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：蘋果公司(Apple Inc.)將於美國時間下周二(13日)舉行發布會，市場預期屆時將發布配置5G功能的新iPhone的功能及產品規格等詳情。而手機設備股近日亦做好，當中瑞聲科技及舜宇光學周三(7日)升約3.3及5.1%。周四(8日)早段繼續上升1至2%。

觀察個股認股證資金流向，可見瑞聲認購證持續獲資金部署，當中過去10個交易日皆錄得資金流入，合共約930萬元。而舜宇認購證則於周一(5日)錄得約150萬元資金流入，周二(6日)獲資金轉向沽出後，周三再獲資金轉向部署。

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