渣打：短期股市利淡因素居多　看好歐元英鎊澳元

渣打財富管理今日(8日)公布第四季投資展望，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，短期股市利淡因素居多，新冠肺炎疫情及美國大選等因素會持續為股市短期增添波動。

值得留意的是，環球經濟處於復甦階段，雖然復甦步伐緩慢，但是整體趨勢能夠持續，加上不少地區企業盈利開始改善，有利股市長中期走勢。

外匯方面，渣打表示會維持看淡美元，未來12個月會持續下行趨勢。今年截至9月為止，美元是跌幅最大的主要貨幣，下跌幅度達2.6%。渣打認為，雖然美國大選在短期內會直接影響美金走勢，有機會會推動美元在大選前夕輕微反彈，但美國大選並不是直接主導美元的主要因素，任憑誰當選，長遠亦不會對美元有太大影響。

渣打表示會繼續看好歐元、英鎊及澳元，亦認為人民幣走勢會趨強。歐元在過去9個月升幅超過4.5%，加上美元走弱，有機會推動歐元達1.24水平。

渣打認為，英鎊可能是第四季內最波動的貨幣，由於受到英國脫歐進程影響，在過去一個月是表現最差的主要貨幣，跌幅超過3%。渣打相信，英國和歐盟很大機會達成協議，若雙方達成協議，英鎊在未來12個月有機會達1.36水平。相反，英鎊有機會下跌至3月份低位至1.15水平。

中國經濟復甦強勁、內地資產吸引外地投資者，以及美元趨弱等因素，有助推動人民幣上升，美元兌人民幣在未來6至12個月有機會上升至6.71水平。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299