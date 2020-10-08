美擬限中國支付巨頭　將衝擊世界商業及金融體系？

外媒報道，特朗普政府針對中國兩大支付巨頭的潛在限制，除了政治影響，將波及數以10億美元計的交易及國際貿易，甚至全球金融體系的發展。

報道指，最近幾星期美國官員加緊對限制螞蟻集團旗下支付寶和騰訊旗下微信支付的討論，因為擔心其威脅美國國家安全，正醞釀對螞蟻集團和騰訊實施限制。

若美國政府推行限制，可能全球最大IPO的螞蟻集團於上海、香港兩地的上市計劃將首當其衝。同時，一些跨國公司在與這些支付應用合作，相關策略可能受損或者無法落實。雖然限制措施可能為美國及歐洲的銀行擋下競爭對手，但亦可能阻礙西方銀行業進軍中國的計劃。

在特朗普政府權衡相關決定之際，以下公司或受衝擊：

螞蟻集團IPO

投資者熱切希望投資馬雲的螞蟻集團。知情人士指，評估初步興趣後，螞蟻尋求通過首次公開募股(IPO)集資逾350億美元，或超越沙特阿美創下的290億美元最高記錄。螞蟻集團上調集資目標是基於約2,500億美元估值，有望超過美國第二大銀行美國銀行的市值。

若支付寶受限，螞蟻集團IPO將蒙上陰影，目前尚未清楚是否允許美國投資者參與此次IPO。在2018年螞蟻集團上一輪融資活動中，Silver Lake Management LLC、華平投資、凱雷投資集團等美國基金的出資額至少5億美元。潛在制裁措施還可能包括令非美國基金暫停參與IPO，例如新加坡國有投資者淡馬錫控股和GIC Pte等現有投資者。花旗、摩根大通和摩根士丹利是螞蟻集團香港IPO的保薦人，知情人士稱香港IPO或集資175億美元。

全球支付

對美國官員來說，令他們擔憂的是，支付寶和微信支付在全球範圍愈來愈受歡迎，或使中國獲得前所未有的銀行業務和交易數據，最終可能包含數億美國人的個人資訊。問題是中國當局是否可能對美國公司提出類似的擔憂。

最初，支付寶進軍美國的重點是中國消費者造訪和購物的地方，例如紐約的奢侈品商店或加利福尼亞的旅遊勝地。但去年隨着支付寶與藥品連鎖店Walgreens等零售商達成交易，將這款應用軟件的標識擺在數以百萬計的美國消費者面前，令其發展步伐提速。

同時，美國的支付網絡公司努力進入中國市場。在11月，Visa Inc.和萬事達卡公司宣布將他們的卡添加到微信支付和支付寶錢包的交易--使來自中國境外的持卡人更容易在中國大陸消費。如今，針對支付寶或微信支付的任何行動都可能給美國支付網絡公司的雄心帶來麻煩。

投資銀行

對於美國的銀行而言，該消息可謂喜憂參半。美國銀行業者長期擔心，美國消費者或有一天會擁抱中國式的支付應用程序，令人其順暢地使用手機購物、點外賣、支付帳單和管理證券帳戶。各種各樣的銀行和科技公司已經進行了嘗試，但都未能獲得它們那樣的主導地位，使其能夠擺脫外部競爭。

另一方面，美國銀行一直視中國為收入新成長點。高盛集團和摩根大通等華爾街巨頭等待了數十年，才進入中國45萬億美元的金融市場。去年美國五家頂級銀行對中國的風險敞口總計約700億美元。即便如此，這個數字與他們在中國擴張的雄心相比是九牛一毛。

摩根大通在中國的合資企業已經開始提供券商服務、投資諮詢和承銷業務。高盛已表示，希望完全擁有其在中國的合資企業。它希望在增加資產和財富管理服務的同時，將其在該國的員工人數增加一倍。

如果金融服務公司捲入兩國衝突，將令其戰略變複雜，並威脅多年來試圖與阿里巴巴集團等中國大型公司搞好關係的努力。

美國夥伴關係

萬豪酒店和肯德基餐廳等品牌在中國使用螞蟻的支付寶，構建他們自己的小應用程序，幫助用戶預訂房間和點菜。資產管理公司先鋒領航集團(Vanguard Group)與螞蟻成立了合資公司，在中國提供自動化理財諮詢服務。截至6月，該顧問服務在中國吸引逾10萬用戶。螞蟻還與共同基金運營商景順的合資企業有合作。

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