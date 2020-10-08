【餐飲寒冬】Ruby Tuesday申請破產保護　關閉185分店

新冠肺炎疫情嚴重打擊傳統飲食業，不少大型連鎖餐廳經營陷入困境。美式餐廳Ruby Tuesday周三(7日)宣布，已申請破產保護，將會永久關閉185家分店，但有部分分店持續營運。

Ruby Tuesday總裁萊德曼(Shawn Lederman)表示，申請破產不代表要跟大家說再見，而是幫助集團重新定位，在疫情的衝擊下得以慢慢恢復，並且維持之後更長期穩定的發展。

該餐廳於1972年在田納西州瑪麗維爾(Maryville)成立，至今已成為橫跨全球的餐飲連鎖企業，旗下分店多達200多家；除了遍布美國及加拿大，香港、智利及科威特等9個國家及地區都有據點。Ruby Tuesday過往以沙律吧餐點聞名，在疫情期間受限於人們保持社交距離，令生意大受影響。

疫情對餐飲業的衝擊有如骨牌效應，數家知名餐廳陸續在暑假期間聲請破產。洛杉磯著名的加州薄餅廚房(California Pizza Kitchen)，與其母公司查克芝士(Chuck E. Cheese)都分別在7月和6月申請破產。同樣來自加州的平價連鎖牛排館時時樂(Sizzler)，9月亦捱不過疫情，正式申請破產。

市場研究公司NPD Group指出，由於許多商店被強制關閉，今年4至6月餐館的訪客率暴跌47%。雖然重啟經濟活動後訪客逐漸恢復，但8月的訪客率仍下跌25%，對於像Ruby Tuesday這樣沒有外賣服務的食肆，生存更加困難。

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