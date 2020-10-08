中美貿易戰：基辛格警告避免一戰重演　兩國必須做好一件事...

現年97歲的美國前國務卿基辛格在一個視頻研討會上稱，中美必須為兩國日趨激烈的競爭建立交戰規則，否則，不排除將會重演「第一次世界大戰」前的全球政治不確定性局面。

基辛格表示，兩國領導人必須探討超過哪個界限就不會再進一步威脅對方，然後必須找到在較長時間內落實此政策的方法。他又指「你可以說這完全不可能，如果完全不可能，我們將陷入類似第一次世界大戰的局面」。

早於尼克遜任美國總統的年代，有份促成中美建交的基辛格指當時的目標為制衡蘇聯；他曾表示，愈來愈警惕中美發生「新冷戰」的可能性，他將之歸咎於技術進步對地緣政治格局的重塑；且認為美國需要換一種「新思維方式」，現今世界太複雜，以至沒有任何一個國家可實現在戰略及經濟上均具有其他國家無法威脅的單方面優勢。

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