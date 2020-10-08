日本央行7年來首次上調8個轄區經濟評估

日本央行發布名為「櫻花報告(Sakura Report)」的季度地區經濟調查結果，指出在央行共9個轄區中，上調8個轄區的經濟評估，是2013年10月以來首次調升，惟央行指走出新冠肺炎疫情的復甦步伐緩慢。

報告提及，只有四國尚未開始從今年初的急劇衰退中復甦，有關看法與前一季相同。

至於東京地區的經濟已開始回升，但仍處於嚴竣的情況。該報告使用類似的詞語形容其他大部分轄區。

此外，央行行長黑田東彥表示，日本經濟已開始復甦，經濟改善幅度適中，金融系統仍然穩健，另在受到壓抑的需求與政府經濟激勵政策支持下，預期經濟將持續復甦，惟必要時將毫不猶豫地加大寬鬆政策。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299