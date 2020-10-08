大摩分析師：美國經濟將現V形復甦　全力押注！

摩根士丹利首席跨資產分析師Andrew Sheets呼籲投資者全力押注美國經濟將出現V形復甦，並在通脹信念驅使下，看好小型股，建議拋售從科技股到長期國債的防禦性品種。

Sheets認為，由於投資者已經對與總統大選有關的波動進行避險，因此市場有望進一步攀升，並且更多的政策刺激措施即將出爐。

雖然美國總統特朗普突叫停刺激經濟談判，但分析師普遍估計他會推出針對性、規模較小的刺激措施。Sheets對刺激性政策的觀點為，即使現在沒有推出，將來都總會有，而且不管是誰贏得總統大選，情況都是如此，故V形復甦預期仍然完好。

Sheets的建議反映在對沖基金持倉策略中，該些對沖基金對美國國債孳息曲線將趨向陡峭──通常被視為預期通脹──的押注更為激進。最新數據顯示，長期債券期貨的投機性淨淡友倉位已創紀錄，而10年期美國國債的淨好友倉位已攀升至2017年10月以來的最高水平。

此外，Sheets還稱，在9月份市場下滑之後，美國的政治風險已經大體被投資者消化。周期性股票和價值股最近的表現優於大市，這表明投資者愈來愈樂觀，市場預期會有更多刺激措施出台。

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