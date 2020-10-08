境外資金回台超預期 個人匯回82%來自香港

台灣的財政部公布統計報告，截至今年9月底止，共引導2,254億元新台幣(下同)資金申請匯回台灣，其中獲准並已實際匯回2,157億元，超出原預期水平。其中，有關台商個人匯回之境外資金來源，以香港佔比最多，高達82%。

為協助台商因應國際經濟情勢轉變，及引導資金回台投資促進產業發展，台灣去年8月中起實施境外資金匯回管理運用相關條例，讓台商個人及營利組織在2年內，申請且在核准期限內把境外資金匯回台灣。

據台灣的財政部資料，目前台商個人匯回之資金來源除香港之外，新加坡佔17%，美國則約0.4%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299