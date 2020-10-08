調查：逾50%遭沽空機構狙擊公司股價不跌反升

致同(香港)會計師事務所的一項調查顯示，受疫情影響，並沒有公司被運用證監會的s8(1)停牌，惟針對個別公司董事或高層的控告卻有所增加。截至2020年8月31日，有約44%上市公司因核數師質疑，及財務審核工作受疫情影響而未能公布業績。另外，有約18%被核數師質疑的上市公司，亦因疫情關係而不用停牌。

致同(香港)會計師事務所法證諮詢服務部主管湯飈表示，監管機構容許上市公司只要能證明是受到疫情影響，上市公司即使未能發出經審核的核數師報告，亦不用停牌。不過，對於有關情況，核數師一般會非常緊張，湯估計，這44%案例至今仍未能發出核數師報告，顯然是有問題發生，相信這些公司需要成立獨立調查委員會及作內部的監控審查，以及進行法證調查，而監管機構亦會作出查詢。他預期，未來數星期將見到這些上市公司能否復牌。

沽空方面，湯指出，沽空機構傾向針對百億以至千億市值的中大型公司進行狙擊。不過，個別上市公司即使遭到狙擊，股價卻不跌反升。根據致同統計，超過50%公司遭狙擊後，股價在一個月後都見上升。致同認為股價升跌主要視為乎分析員、股東等是否相信沽空機構的報告內容。

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