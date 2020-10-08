歐股開市靠穩　easyJet反覆向上

美國總統特朗普表示支持航空業和其他刺激措施，歐股早段向好，英股報5,952點，升6點或0.1%；德股報13,029點，升100點或0.78%；法股報4,908點，升26升或0.53%。

英國航空公司easyJet周四警告，或出現有史以來第一次年度虧損，虧損可能多達8.45億英鎊，因為新冠肺炎導致公司僅使用了25%運力。據媒體報道，該航空公司已向政府表示可能需要更多的財政支持。easyJet高開後反覆轉升0.27%。

博彩集團GVC Holdings在第三季度收入增長12%，並上調其核心盈利前景之後，攀升了7

%。

在數據方面，德國出口連續第四個月增長，8月份增長了2.4%，7月份增長了4.7%。

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