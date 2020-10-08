黃泥涌新盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY最快下周開價

新盤市場競爭氣氛回升。遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證表示，黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY繼早前發布樓書後，快將啟動推盤攻勢。

她透露，項目其中70伙將會出租，餘下69伙則會推出發售，間隔由開放式至一房，實用面積258至428方呎，預計最快下周開價及開放示範單位，項目將引入專業管家服務，買家日後可享相關優惠。

負責該項目的獨家銷售及租賃代理中原地產，其亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，10月市況熱鬧，項目位處供應罕有的港島區，料本月內開售市場反應將會理想。他又估計，本月一手住宅交投量可達約1,500宗，較9月僅約千宗為多。

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