誰是美國經濟關鍵人物？不是特朗普或拜登 是他...

外媒指出，對於影響美國經濟是否能從疫情中復甦的關鍵人物，不是美國總統特朗普或民主黨總統候選人拜登，而是聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)！

報道指出，無論是誰當選總統，在2021年都有一個非常重要的決定必須抉擇，就是會否重新任命鮑威爾出任聯儲局主席，這事關乎美國經濟是否能從疫情中復甦。

回看自疫情於3月在美國爆發以來，聯儲局迅速採取行動，將利率降至近於零，並啟動數萬億美元貸款計劃。鮑威爾迅速的行為，讓他獲各界盛讚，也是民眾希望未來的美國總統能提名他繼續出任聯儲局主席的關鍵原因。鮑威爾的任期將在2022年2月到期。

Raymond James首席投資官Larry Adam表示，鮑威爾如果願意的話應該連任，聯儲局對疫情回應的速度和力度值得讚揚。史蒂文斯理工學院金融學教授George Calhoun也讚揚，鮑威爾做得很好，非常果斷，作出了迅速反應。

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