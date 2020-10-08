【旅業蕭條】全球43家航空公司已倒下！未來幾個月恐更多

外國傳媒報道，根據旅遊數據公司Cirium資訊公布的數據顯示，今年迄今已有43家商業航空公司倒下，未來幾個月恐出現更多倒閉案例。

Cirium統計發現，2019年全年倒閉的航空公司為46家，2018年全年為56家。根據Cirium的定義，一家航空公司若完全停止或暫停業務，即被視為倒閉。

航空分析機構Sobie Aviation分析師Brendan Sobie指出，若無政府介入及支持，航空業在這場危機的首6個月將面臨大規模破產潮，但幸好目前的破產案例仍在可控範圍，因為來自政府的救援，使航空公司現在擁有更好的生存機會。

不過，Cirium全球諮詢主管Rob Morris指出，儘管航空公司獲得財政援助，2020年餘下時間的前景仍令人擔憂。許多航空公司都是到一年中的最後幾個月才倒下，因對航空公司來說，第一季及第四季是「最淡」的時期，它們大部分的收入都是來自於第二季及第三季。

他補充：「我通常是形容航空公司會在夏季籌集『戰備基金』，以便他們在冬天生存。」而航空公司現在的目標是「不惜一切代價求生存」，並評估明年夏季會否有解決方案或更高需求。由於大多數地區的需求復甦停滯，航空公司的收入能力及現金流陷入掙扎，預計今年第四季及明年首季，將看到更多航空公司倒下。

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