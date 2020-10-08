菁雋發展商指季內會完成支付代理佣金　地監局回應無權干涉

就市傳指屯門住宅項目菁雋發展商拖欠地產代理佣金一事，發展商佳源陞域發展有限公司回應，該盤至今共售出349個單位，並已支付8成佣金予相關代理，剩餘小部分因不同原因，如文件資料不齊全，需時處理及核對等，亦陸續處理中，預期於本季內完成。

同時，地產代理監管局則表示，監管局是根據《地產代理條例》而成立的法定機構，負責規管香港地產代理的執業，地產發展商並不是局方的規管對象。《地產代理條例》及其附屬法例並沒有就地產代理收取客戶的佣金金額，或佔成交額的比率有任何訂明，而監管局並沒有收到所提及的個案。

該局補充，地產發展商向地產代理提供佣金的金額、佔成交額的比率或支付佣金的期限，全屬發展商與地產代理雙方面的商業協議及決定，並非監管局的權力範圍內，該局亦無權作出干涉或評論。

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