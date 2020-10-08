Marek Grabowski獲委任為財匯局行政總裁　任期3年

港府公布，行政長官已根據《財務匯報局條例》(第588章)委任Marek Grabowski為財務匯報局行政總裁，任期3年，由2020年10月12日至2023年10月11日。

Marek Grabowski在會計專業方面具豐富經驗，其於2010年加入英國財務匯報局出任審計政策總監一職，領導發展及維護有關核數師和申報會計師的審計、核證和專業道德標準。加入英國財務匯報局前，他曾於倫敦羅兵咸永道會計師事務所擔任合夥人20年。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，Marek Grabowski在會計專業的資歷深厚，對有關專業的監管和合規工作有深入認識，期待他在未來3年為財務匯報局有效履行其法定職能及持續發展作出貢獻。他續指，新上市實體核數師規管制度自去年10月生效。財務匯報局獨立於審計業，致力提高企業匯報的質素及加強香港的投資者保障，對鞏固香港作為國際金融中心的地位至為重要。

財務匯報局是2006年12月成立的法定組織，就有關上市實體在審計或匯報範疇內可能出現的不當行為展開調查，以及就上市實體可能沒有遵從會計要求的事宜展開查訊。自新核數師規管制度在2019年10月1日生效，財務匯報局成為全面而獨立的上市實體核數師監察機構，負責就有關核數師進行查察、調查和紀律處分。財務匯報局亦會監察香港會計師公會履行有關的法定職能，包括就有關核數師進行註冊、制訂專業進修規定、專業道德標準、審計和核證準則。

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