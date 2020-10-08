【市後重點睇】油價漲逾1%　道期升百點

美匯指數處93.55，離岸人民幣(CNH)高見6.7252，港匯續企7.75，美元兌日圓處105.99，歐元守1.1766，英鎊升上1.2946。金價高見1,895美元。油價漲逾1%，布油報42.46美元，紐油報40.35美元。道指期貨上升122點。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

●中美科技戰：

-美國內政部採購美產無人機。

-郭明錤指華為或出售「榮耀」手機業務。

●花旗因涉多項內部缺失，遭美監管機構罰款4億美元。

●阿里旗下擬開實體「1蚊店」，首間將落戶上海。

●調查：9月份強積金人均虧損5,138元。

●滙豐及渣打銀行完成新利率基準定價的交叉掉期交易。

●中國經濟：

-雙節效應，內地旅遊業氣氛恢復。

-法國外貿銀行料本季GDP難返疫前水平。

●【全球攬炒】疫情反彈！法國今年失業率或高達9.7%。

●新冠肺炎：西班牙以720億歐元啟動經濟復甦及轉型計劃。

●日本8月經常項目順差按年下降1.5%。

●日本央行7年來首次上調8個轄區經濟評估。

●林毅夫：內地GDP十年後超美，美國技術霸權30年後消失。

●鱷王達利奧：美元已成風險資產，「安全感」將被通脹蠶食。

●陸金所落實赴美上市，料成今年最大中概股IPO。

●經濟顧問：未來5至10年全球經濟處「更低增長環境」。

●國泰航空與聯合航空推「電子健康護照」飛四城市。

●【調查】全球商業領袖指未來十年最大營商風險係...

●德國智庫：今年全球經濟將萎縮4.4%，全面復甦或需時3年。

●【旅業蕭條】全日空擬削開支，員工年收入或大減30%。

●傳中國連續4年在離岸市場發行美元債券，籌資468億元。

●【飯碗不保】傳渣打擬在阿聯酋裁員逾百人。

●華為被禁！三星電子第三季經營溢利增長58%。

●大摩分析師：美國經濟將現V形復甦，全力押注！

●新盤動向：逸璟．龍灣現樓重推，有單位加價20%。

●北角皇都戲院強拍，新世界以底價47.76億元投得。

-新世界啟動保育皇都戲院計劃，銳意成為新一代文化地標。

-北角皇都戲院強拍，陳超國：創歷來最高底價拍賣。

-張翹楚：皇都戲院項目落成後住宅呎價約4萬元。

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