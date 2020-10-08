吉利汽車9月總銷量按年增長11%

於2020年9月之總銷量中，6,092部為新能源和電氣化汽車。集團於2020年9月之出口量按年增長超過兩倍至8,068部。單計9月，集團於中國市場總銷量為118,297部，較去年同期增長約6%。

今年首9個月總銷量為875,472部，較去年同期減少約9%，並達致集團2020年全年經修訂銷量目標132萬部之66%。

於2020年9月，轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為43,183部、79,633部及3,549部。同期，集團領克品牌汽車的總銷量為18,745部，按年增長約38%，並創下該品牌歷史最高月銷量。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299