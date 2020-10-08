新股專輯：雲頂新耀暗盤做好 一度炒高45%
2020年10月08日 16:40
東網電視更多新聞短片
尚未有盈利或收入生物科技企業雲頂新耀(01952)周五(9日)首掛，以上限每股55港元定價，上市前夕於兩大交易場的暗盤表現向好。
據輝立交易所，暗盤平開報65元，較上市價高18.18%。最高見80元，升幅達45.45%，現報72.5元，暫錄成交2.77億元；於耀才暗盤交易市場現報73元，升32.73%，暫錄成交4,737萬元。
該股公開發售部分錄超額認購653.41倍，國際發售股份獲超額認購26倍。每手500股，一手中籤率2%，申請80手始可穩獲一手。集資淨額約32.841億元。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！