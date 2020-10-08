新股專輯：雲頂新耀暗盤做好　一度炒高45%

據輝立交易所，暗盤平開報65元，較上市價高18.18%。最高見80元，升幅達45.45%，現報72.5元，暫錄成交2.77億元；於耀才暗盤交易市場現報73元，升32.73%，暫錄成交4,737萬元。

該股公開發售部分錄超額認購653.41倍，國際發售股份獲超額認購26倍。每手500股，一手中籤率2%，申請80手始可穩獲一手。集資淨額約32.841億元。

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